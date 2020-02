Kolm sisekujundustrendi, millest sel aastal pääsu ei ole

Luksuslik ja elegantne smaragdroheline nimetati sel aastal disainientusiastide veebisaidi 1stdibs aasta trendivärviks. Smaragdroheline on hea viis tuua elamisse veidi värvi. Smaragdrohelised tooted on mööblipoes juba vaikselt kohta sisse võtmas ning selle tooni populaarsus on tõusuteel.

Selle aasta uus tulija on marmor ja selle imitatsiooniga tooted. Marmorit on pikalt seotud luksusega. Nüüd leiab sisustussalongides hulk tooteid, mis on tehtud marmorist. Hea idee on näiteks investeerida marmorist lõikelauda.