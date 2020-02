Osale sinagi! Uus keskkonnakampaania keskendub iga inimese rollile keskkonna säästmisel

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatav «Võta vabalt» on jätkuks Eesti ühele suurimale keskkonnakampaaniale «Küünlaümbriste jaht» ja «Patareijaht», kus osales ligikaudu 50 000 last ja noort.

«Suur osa inimestest peab keskkonnasäästliku käitumise takistuseks mingit välist jõudu, teadvustamata, et muutused saavad alguse neist endist. Nii tekkiski mõte algatada kampaania «Võta vabalt», et igaüks mõistaks oma rolli keskkonnaprobleemide lahendamisel.»

Uus keskkonnakampaania keskendub veele, õhule, tarbimisele ja maale. Iga fookuse all on olemas erinevad muret tekitavad väljakutsed, mille seast iga võistkond valib ühe meelepärase, millele konkreetsel perioodil pühenduda ja lahendust otsida. Väljakutseteks on näiteks elu kilekotivabalt, keemiavabalt või ühekordse plastiku vabalt, taaskasutus ning uute asjade ostmise vähendamine, väiksem vee ja elektrienergia tarbimine, täpsem loetelu on toodud SIIN.