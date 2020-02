Vaipade räpane saladus: need on palju mustemad kui esmapilgul paistab

Tuleb välja, et magamistoavaip on lausa kümme korda räpasem kui WC-poti kaas. Vaibas leidus 140 kolooniat moodustav üksust (CFU) ruutsentimeetri kohta, milleks võivad olla nii bakterid kui ka seened. WC-poti kaanel leidus aga ainult 14,5 CFU-d ruutsentimeetri kohta.

«Mind ei üllata, et vaibad on palju räpasemad kui WC-poti kaas, kuna WC-potti puhastame me palju tihedamalt kui vaipa,» sõnab koristusekspert Bella Middleton. Eksperdi sõnul on inimesed lihtsalt harjunud vannituba regulaarselt puhastama.