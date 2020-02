Kas teadsid? Ideaalse elutoa valem koosneb vaid neljast lihtsast komponendist

Ideaalne elutuba kujuneb ühes oma pererahvaga. Paindliku ning avatud planeeringu korral on võimalik seda aastast-aastasse mugava ning kaasaegselt moodsana hoida.

«See võimaldab teil ruumi täielikult ära kasutada, ilma et midagi jalgu või ripnema jääks,» ütles Marilyn Blume väljaandele apartmenttherapy.com.

Ideaalne elutuba on rohkem kui lihtsalt ruut

Elutuba tuleb proportsioonide ja silmailu saavutamiseks mõnikord tsoonideks jagada. Iseäranis otstarbekas on see kodudes, kus elutoa ruutmeetreid on enam kui küll. Tsoonide tekitamine aitab muuseas parandada ka ruumi siseakustikat.