Videoblogi: fotograaf Ken ja filmitudeng Nele ehitavad metsavahi sõidukist ratastel elamist, et koduselt ringi reisida

Varem bussiga reisimas käies on olnud ainuke laadimisvõimalus sõidu ajal sigaretisüütajast. Saime sellega laadida mobiiltelefone, aga fotokaamera ja sülearvuti aku jaoks sobiv võimalus puudus. Tihti avastasime end mitmeid tunde kohvikutes istumas, et akud laetud saada. See oli paras aja raiskamine. 220-voldise elektri olemasolu bussis on üks suuremaid mugavusi, mis tekitab koduse tunde.

Üks eelis elektrisüsteemi ise ehitamisel on see, et kui midagi lakkab töötamast, siis on endal teadmine, kuidas süsteem on ehitatud ja kuidas seda parandada. Kindlasti peab aga olema tähelepanelik ja koguma piisavalt teadmisi ka ohutuse kohta. Põhjaliku info matkabusside elektri kohta leidsin «DIY Solar Power with Will Prowse» Youtube kanalist, seletab Ken.