Elu on liiga lühike, et igavate linade vahel magada: moeillustraator Marju Tammik esitles enda disainitud voodipesu

Tegemist on järjekorras juba kolmanda PAI eksklusiivse disainer voodipesukollektsiooniga. Esimene neist valmis koostöös Signe Kiviga 2017. aastal ning aasta hiljem teine kollektsioon Britt Samosoni illustratsioonidega. «On suur rõõm, et meil on õnnestunud koostööd teha nii andekate Eesti kunstnikega ning luua lummavalt ilusaid voodipesusid,» räägib Kaubamaja AS turundusdirektor Enel Kolk ning lisab: «Marju Tammik on üks omanäolisemaid Eesti moeillustraatoreid, kelle joonistused oma lihtsuses jutustavad sügavaid lugusid ning viivad unistama. Akvarellidega kombineeritud tušijoonistused on helged ja unenäolised, mis sobivad imeliselt Kaubamaja PAI disainerkollektsiooni.»