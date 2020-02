Saaremaal on müüa võimas talu, kus üks korralik külasimman maha pidada

Uut omanikku otsib hoonestatud Mäe kinnistu ja hoonestamata Kivimäe kinnistu. Mäe kinnistu pindala on 4152 ruutmeetrit ja Kivimäe kinnistu pindala on 24 700 ruutmeetrit. Mäe kinnistul asub viis rookatusega ja üks sammalkatusega hoone.

Talu peahoone on valminud 1926. aastal. Hoone esimesel korrusel asub kaminasaal, köök-söögituba, peoruum, vannituba ja abiruumid. Katusekorrusel asub kolm suurt magamistuba. Peahoone kogupindala on 211 ruutmeetrit.

Lisaks peahoonele asub kinnistul kaks aidahoonet. Mõlemas aidas on kolm magamistuba. Kinnistul asub ka saunamaja, pumbamaja ja väliköök.

Tänasel päeval täielikult renoveeritud palkhooned on ehitatud aastatel 1874-1926. Paekivist laotud väliköök ja pumbamaja on hilisemad ehitised. Kinnistu on ümbritsetud kuuselattidest valmistatud aiaga. Talukompleksi juurde kuulub ka kalatiik.