IKEA toob turule õhku puhastavad kardinad

Õhusaaste on üks peamisi keskkonnaprobleeme, mis tervist mõjutab ja mitmeid haigusi põhjustab. Eriti tugev on selle negatiivne mõju linnakeskkonnas. Maailma Tervise Organisatsiooni sõnul hingab üheksa inimest kümnest saastunud õhku. Õhusaaste põhjustab igal aastal 4,2 miljonit enneaegset surma ja saastunud õhk kodus põhjustab kannatusi 3,8 miljonile inimesele.

Õhk võib olla saastunud nii väljas kui ka siseruumides

Selleks, et uurida välja, kuidas inimesed enda igapäevaelus õhusaaste probleemiga toime tulevad, viis IKEA 2018. aastal läbi puhta õhu uuringu. Osalejad seitsmest riigist (Poola, Saksamaa, Itaalia, Suurbritannia, USA, India ja Kanada) võtsid endaga kõikjale kaasa kaasaskantava õhusaaste anduri. Uurijad selgitasid välja, et uuringus osalenud ei puutunud saastatud õhuga kokku vaid õues liikudes, vaid ka siseruumides, mida pidevalt külastati.

«Avastasime, et enamik inimesi alahindab õhusaaste riske, kuna nad lihtsalt ei ole teadlikud sellest, millise kvaliteediga õhk nende ümber on. Ühtlasi õnnestus ümber lükata müüt, et õhk saab saastatud olla vaid väljas. Tegelikkuses on suurem osa kõige mürgisemaid gaase silmale nähtamatud ning mõnes maailma paigas on õhusaaste siseruumides võrreldes väljas leiduvaga viis korda kõrgem,» seletas IKEA väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs.

Ta lisas, et kodust võib leida terve saasteainete kokteili, millesse on segatud nii tolmu, loomakarvu kui ka lenduvaid gaase ja kemikaale erinevatest puhastusvahenditest ja spreidest.

IKEA on disaininud õhku puhastava tekstiili

Tõestamaks, et sisustustooted saavad aidata kaasa puhtama õhu loomisele, on IKEA koos Aasia ja Euroopa ülikoolide teadlaste ja inseneridega välja töötanud õhku puhastavad GUNRID kardinad. Kardinate pind on kaetud mineraalidega töödeldud kattega, mis püüab kinni koduses õhus peituvad saasteained ja lõhustavad need süsihappegaasiks ja väikesteks veemolekulideks.

«See innovatiivne ja dekoratiivne lahendus aitab inimestel hingata puhtamat õhku ja julgustab ka üleüldiselt rohkem õhukvaliteedile tähelepanu pöörama. Kanga polüester on valmistatud 50 ümbertöödeldud PET-pudelist. Kardinaid võib pesta vastavalt juhistele ilma, et need kaotaks enda õhku puhastavad omadused,» lausus Mihailovs.

Kuidas parandada koduse õhu kvaliteeti? Hoia kodu puhas. Sinu kodu võiks alati olla puhas ja tolmuvaba. Kui kodus toimetad, proovi vältida tugevaid kemikaale, mis saastavad õhku.

Too rohelus tuppa. Hakka kasvatama toataimi. On liike, mis on võimelised imama lendlevaid orgaanilisi osakesi, benseeni ja atsetaaldehüüdi. Kui omad ka aeda, istuta sinna kindlasti puid.

Kasuta köögis õhupuhastit. Vali kvaliteetne õhupuhasti ja proovi pann endast kokkamise ajal võimalikult kaugel hoida. Röster peaks samuti võimalusel paiknema õhupuhasti all.

Kaitse küünlaid tuuletõmbuse eest. Kui põletad küünlaid ventilaatori või lahtise akna läheduses, hakkavad need suitsema ja vabastavad õhku ohtlikke aineid. Kodu soovitatakse pärast seda, kui oled seal küünlaid või viirukeid põletanud, õhutada.

Õhuta tube. Jäta öösel aknad lahti, siis on väljast tulev õhusaaste kõige madalam. Külmal ajal õhuta tube intensiivselt, ent lühidalt. Jäta näiteks kaks korda päevas, hommikul ja õhtul, aken suurelt lahti, kuid vaid kaheks minutiks.