Kas sina prooviksid? Tunnustatud koka sõnul tuleb pähklivõid süüa ühe üllatava soolase lisandiga

Dominque Crenn'i üheks lemmiktoiduks on sinihallitusjuust. Seega püüab kokk pidevalt leida uusi võimalusi, kuidas seda soolast maiuspala kasutada, kirjutab foodandwine.com. Crenn'i üheks lemmikuks viisiks, kuidas sinihallitusjuustu kasutada, on kombineerida see šokolaadi-maapähklivõiga.