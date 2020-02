Miks saunarätikud kiirelt karedaks muutuvad

Pehmendis olevad kemikaalid kahjustavad nimelt saunarätikute kiudusid, muutes need ajapikku jäigaks ja karedaks, kirjutab countryliving.com.

Lisaks manitseb Cohen inimesi tähelepanelikkusele – pesu pesemine n-ö autopiloodil on väär ning see väljendub ka pesu elueas ja kvaliteedis. «Peske saunarätikuid teistest esemetest eraldi ja võtke need pesukuivatist välja enne kuivatustsükli lõppu – niiviisi säästate rätikuid ja väldite nende ülekuivatamist,» märkis Cohen.