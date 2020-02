Trendikas magamistoa seinavärv, mis võib põhjustada insomniat

Madratsitootja Sealy läbiviidud uuringust selgub, et magamistoa seinavärv mõjutab meie une kvaliteeti. Uuringust selgub, et kõige halvem valik on hall. «Kuigi hall on neutraalne toon, on sellel värvil emotsionaalselt rusuv mõju. Kuigi hetketrendid julgustavad magamistoa seinu halliks värvima, ei saa me eirata selle värvi psühholoogilist mõju,» sõnab uneekspert Natalie Armstrong. Ekspert lisab, et halvimal juhul põhjustavad hallid seinad insomniat, vahendab countryliving.com.