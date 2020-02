Laitmatu mainega kinnisvaraarendaja fiasko: pool miljonit eurot maksev maja kubiseb ehitusvigadest

Lucy Mitchell ostis Wiltshire linnas asuva kahekorruselise maja 2016. aastal. Majja sisse kolides avastas Lucy, et hoone kubiseb ehituspraagist. Praeguseks on naine kulutanud ligikaudu 30 000 eurot ehituspraagi likvideerimisele. Naise sõnul on käpardid ehitajad tuksi keeranud elektri-, vee- ja küttesüsteemid ning maja soojustuse. Lucy sõnul on maja pidevalt niiske ning teine korrus elukõlbmatu.

Maja soojustus on paigaldatud nõuetele mittevastavalt. FOTO: SWNSTom Wren/Tom Wren SWNS/Scanpix

Lucy ostis maja kinnisvaraarendajalt Redrow. Ettevõtte saatis peale Lucy poolt tehtud kaebust kohale ehitusmehed, vahendab dailymail.co.uk. Kuid Lucy sõnul läksid probleemid ainult hullemaks. «Iga kord kui ehitajad tulid, avastasid nad uusi probleeme,» sõnas Lucy. Ühe ehitaja sõnul on naise maja saboteeritud. Remondimehed avastasid, et teise korruse WC-pottidesse on kallatud tsementi ning elektrijuhtmed on tahtlikult läbi lõigatud.

Valesti paigaldatud ventilatsiooni tõttu on maja pidevalt niiske. FOTO: Lucy Mitchell / SWNS/Lucy Mitchell / SWNS / Scanpix