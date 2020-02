Lihtne nipp, mille abil püsib pooleks lõigatud avokaado pikalt värske

Nüüd kui oled õige avokaado koju toonud on aeg see eksootiline vili pooleks lõigata. Kuid enamasti kasutame me ära ainult ühe poole ja jätame teise poole oma aega ootama. Kurvastuseks aga läheb ootele jäänud avokaadopool kiiresti pruuniks. Kuigi vili iseenesest veel kõlbab, ei näe see just kõige isuäratavam välja.