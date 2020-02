Brexiti esimesed ohvrid: kas kuninganna jalgealune jääb vaibatuks?

Suurbritannia üks vanemaid vaibatootjaid on peale tellimuste kokkukuivamist tõsises rahahädas. Pankroti veerel olev ettevõte peab leidma kiirelt ostja, et likvideerimisest pääseda. Viimati oli ettevõte tõsises rahahädas 2013. aastal. Siis päästis ettevõtte pankrotist ärimees Stephen Boyd. Kolm aastat hiljem müüs Boyd vaibatootja edasi ettevõttele H. Dawson Wool. Eelmise aasta septembris teatas H. Dawson Wooli juht Jonathan Young, et ettevõte on pidanud eluspüsimiseks tegema suuri koondamisi.