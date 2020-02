Mainekas uusarenduses pakutakse viieaastast ehitusgarantiid

«Kehtiv seadus näeb ette kaheaastast garantiiperioodi, kuid otsustasime Tiskreoja koduostjatele anda uue kodu soetamisel veelgi suurema kindlustunde,» selgitas Invego juht Kristjan-Thor Vähi ja lisas, et märtsi lõpuni sisaldub tavatult pikk garantiiperiood korteri ostuhinnas. Aprillist alates on kõigile ostjatele tagatud kolmeaastane garantii, millele saab veel kaks garantii-aastat juurde soetada lisatasu eest.

«On ju mõistetav, et korralik garantii ja kindlustunne on kriitilise tähtsusega, sest enamasti teevad inimesed perele kodu ostes oma senise elu suurima investeeringu,» selgitas Vähi, kelle sõnul on pikk garantiiaeg märk arendaja veendumusest, et kõik hooned rajatakse vastavalt parimatele standarditele ja praktikatele ning seda veendumust ollakse valmis ka klientidele edasi andma.