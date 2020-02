Hinnaralli kängurumaal: hingehinda maksva garaaži pärast käib rahvusvaheline rebimine

Alberta Parki linnaosas asuva garaažiboksi eest küsitakse 400 000 Autraalia dollarit ehk 245 382 eurot. 46 ruutmeetri suurune garaaž on jäänud silma rahvusvahelistele investoritele ja pakkumisi on tulnud Singapurist Inglismaani, kirjutab dailymail.co.uk.

Kinnisvaramaakler Andrew Turneri sõnul on garaaži näol tegemist suurepärase investeerimisvõimalusega. «Ma olen pidanud nõud kohaliku omavalitsusega ja nad lubavad garaažile teise korruse peale ehitada,» sõnab Turner. Maakleri sõnul on tegemist väga hea pakkumisega just noortele, kuna Albert Parkis on kinnisvarahinnad üpris kõrged. Naabruskonnas olevate majade keskmine hind on ligikaudu 1,5 miljonit Austraalia dollarit ehk 920 000 eurot.