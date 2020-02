Kolm kuldreeglit, mille abil leiab esikusse õige värvilahenduse

Esiku seinad rõõmsalt valgeks võõbates jääb ruumist steriilne mulje. Tuppa astudes meenutab kodu rohkem haiglat kui elukohta. Selleks, et esik elulisemaks muuta tuleks lisada natukene värvi. Värvi rõõmsate ja silmatorkavate värvidega üle näiteks kapiuksed või lisa esikusse kirju vaip.

Juhul kui sinu kodu on õnnistatud suure esikuga, tuleks ka värvide kasutamisse julgemalt suhtuda. Ära karda avaras esikus kasutada tumedaid toone. Kuid ära värvi rohkem kui ühte seina tumedaks. Tume sein annab esikule elegantse välimuse, mis sind külastavad inimesed jalust rabab. Heaks valikuks on tumesinine, smaragdroheline või hallikas must.