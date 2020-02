Tartu linn plaanib uute kortermajade ehitamist

Tartu linnavalitsus algatas Lääne tänava 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise, et määrata krundile tingimused korterelamute ehitamiseks. Planeeritav kahe hektari suurune ala asub Jaamamõisa linnaosas ja on hoonestamata. Alal kehtib Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneering, mille kohaselt on ette nähtud selle hoonestamine kuni kahekorruseliste ridaelamutega, teatas Tartu linnavalitsuse pressiesindus.