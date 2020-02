Koletu priiskamine: omavalitsus palkas 1200 euro eest päevas «auguspetsialisti»

Shropshire maakonna omavalitsus on otsustanud 1200 euro eest päevas palgale võtta «teeaugu konsultandi», kelle ülesandeks on maakonna teedes olevate aukude likvideerimise strateegia välja töötada. Kuid see liigutus on kohalikud inimesed välja vihastanud, kirjutab dailymail.co.uk.

«Ma võin ainult unistada sellest, et teeniksin 1200 eurot päevas! See on ennekuulmatu, et kellelegi makstakse teeaukude vahtimise eest,» põrutab kohalik torumees Robert McKell. Maakonnas elava David Hartlebury sõnul on tegemist raha raiskamisega. «Miks ei võiks seda raha kulutada hoopis aukude parandamiseks,» ei mõista Hartlebury.

Tänavaaugu konsultandi teenuse kasutamine läheb Shropshire maakonnale maksma 154 000 eurot. Esialgse plaani kohaselt kestab leping kuus kuud, mille jooksul loodab omavalitsus, et kõik maakonna tänavaaugud saavad likvideeritud. Kuid see uudis tuleb ajal, mil omavalitsus on pidanud maakonna eelarvet kärpima 23,5 miljoni euro võrra.