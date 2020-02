Madonna pakub Harryle ja Meghanile oma New Yorgi korterit, sest Kanada on «igav»

Kanadas uut elu alustavad Harry ja Meghan on saanud Madonnalt lahke pakkumise. Popmuusika kuninganna on postitanud oma Instagrami lehele video, kus ta pakub Harryle ja Meghanile oma New Yorgi korterit.

«Ärge jookske Kanadasse – seal on igav,» sõnab Madonna ning lisab, et ta oleks nõus oma korteri kuninglikule paarile üürile andma. Madonna kirjeldab videos, et tema korteris on kaks magamistuba, rõdu ja linna parim vaade Manhattanile.