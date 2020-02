Tähelepanu! Korteriühistute talveakadeemias vaadeldakse uusi olulisi kohtulahendeid

«EKÜL juristid räägivad talveakadeemias aktuaalsetest probleemidest, mis on seotud korteriühistute juhtimise ja toimimisega ning paraku on kohtuvaidlused pahatihti üks osa sellest,» rääkis EKÜL juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Üks teema, mis talveakadeemias kindlasti vaatluse alla võetakse, on korduskoosoleku korraldamine ja selle otsustusvõimelisus.

«Kui varasemalt võimaldas seadus korteriühistul põhikirjaga kehtestada kvoorumi ka korduvkoosolekule, siis vastavalt kehtivale korteriomandi-ja korteriühistuseadusele on korduv korteriühistu üldkoosolek otsustusvõimeline osalejate arvule vaatamata. Ka Riigikohus jäi seisukohale, et korduskoosoleku regulatsioon tuleneb seadusest ja KÜ põhikirjaga seda muuta ei saa. Antud küsimuses oli aga ka eriarvamus, mille kohaselt võib siin negatiivseks tagajärjeks mh olla n-ö esimese koosoleku kokkukutsumistega manipuleerimise suurendamine, saavutamaks võimalus pidada teine koosolek ükskõik kui väikese liikmete arvuga, isegi kui põhikirjas on ette nähtud teisiti.»