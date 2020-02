FOTOD ⟩ Haabersti säravaim koduhoov asub Tuki tänaval

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et esmakordselt tunnustatakse ja tänatakse Haaberstis neid, kes on oma hoovide kaunistamisel väga aktiivsed olnud ja pakuvad silmailu paljudele. «Tuki tänava säravalt ehitud eramu ja hoov muudab kaunimaks kogu linnaosa. Valgustatud kaunistusi leiab nii hoovist seest kui ka tänava äärest, kus rohked valgusketid ehivad seal kasvavaid puid ja põõsaid,» ütles linnaosavanem.

Haabersti säravaima koduhoovi kaunistajaks on Tatjana, kes on oma hoovi igal aastal jõulehtesse seadnud alates 2011. aastast, kui ta Haaberstisse kolis. Tatjana sõnul on ta täiendanud olemasolevaid kaunistusi lisades igal aastal juurde uusi. Ka naabrid on Tatjana loodud ilu märganud ning kaunistajale tunnustust avaldanud.