Tasub teada: kuidas toas levivast ebameeldivast suitsulõhnast jagu saada

Ebameeldiv suitsulõhn püsid pikalt toas, kuna mikroskoopilised lõhnaosakesed kleepuvad seintele, mööblile, põrandale ja teistele pindadele. See võib osutuda äärmiselt ebameeldivaks, kuna tubakasuitsu lõhn võib tekitada ärritusi ja peavalu. Suitsulõhnast vabanemine võib aga osutuda aeganõudvaks ettevõtmiseks, kirjutab pulse.ng.

Sellegi poolest on olemas paar head nippi, mis aitavad suitsulõhna vähendada või sellest sootuks lahti saada.

Valmista söögisoodast pasta. Selleks sega sooda vähese veega. Kanna pasta suitsulõhnast läbi imbunud pindadele. Sooda imab pinna külge kleepunud ebameeldiva lõhnaga osakesed endasse. Hoia soodat halvasti lõhnaval pinnal vähemalt pool päeva ning seejärel pühi sooda maha. Korda protsessi, kuni ebameeldiv lõhn on kadunud.

Äädikas on suurepärane looduslik puhastusvahend, mida saab kasutada nii plekkide eemaldamiseks kui ka ebameeldivast lõhnast vabanemiseks. Kalla kontsentreeritud valge äädikas kaussi ja aseta see ebameeldiva lõhnaga ruumi. Äädikas imab ajapikk õhus lenduvad ebameeldivad lõhnaosakesed endasse. See nipp aitab suitsulõhna vähendada, kuid ei eemalda seda täielikult.