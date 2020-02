Lahendame mõistatuse: miks on Ameerika vetsupottides nii palju vett?

Twitteris märgivad paljud sama asja üle mõtisklevad inimesed õiglaselt, et nii kõrge veetase teeb asjaajamise potil pritsimise ohu tõttu üsna ebamugavaks. Inimesed, kes on harjunud vaikuses pissima, kurdavad samuti sorina üle. Ning ebamugavusi nii kõrge veetaseme juures on teisigi.

American toilets are weird. Way too much water in them.



THERE, I SAID IT. — Peter Wells (@peterwells) June 14, 2016

Muidugi taandub asi paljuski sellele, millega inimene harjunud on. Ameeriklased on, vastupidiselt meile, väga üllatunud ja häiritud, et meie pottides vett nii vähe on. Rohkem vett potis tähendab, et potiseinad ei määrdu nii kergelt, samuti on vähema veega poti loputamiseks vaja rohkem vett ja tugevamat survet.

American toilets have too much water in them. The back bowl stealth pee is impossible. Everyone knows I'm peeing. — Ryan De Freitas (@ryan_defreitas) September 17, 2017

Miks siis ikkagi on tualetid teisel pool ookeani niivõrd erinevad? Põhjuseks on torustiku eripärad. Ameerika Ühendriikide torud märksa väiksema läbimõõduga, mis tähendab, et ummistusi tuleb ette rohkem.

Tualetid on seal aga ehitatud imipumba põhimõttel - väljaheited tõmmatakse tualetipotti loputades allapoole ja seejärel läbi haisuluku. See omakorda tähendab, et haisulukk peab olema kitsas, tavaliselt umbes viis sentimeetrit lai.