Väga oluline põhjus, miks tuleb aias kasvavad võililled rahule jätta

Üle terve maailma levivat harilikku võilille peetakse umbrohuks. Kuid ökoloogia keskuse teadlaste sõnul on kevadel õitsema hakkavad võililled hädavajalikuks toiduallikaks mesilastele. Iga erkkollane õisik koosneb ligikaudu sajast üksikõiest, mis on täidetud nektariga, kirjutab countryliving.com.

Ülemaailmne mesilaspopulatsioon on vähenemas. See trendijoon paneb teadlasi muretsema, kuna mesilased mängivad suurt rolli põllumajanduses. Kevade saabudes ronivad mesilased oma talvituskohast välja ja hakkavad otsima kehakinnitust. Selle tõttu soovitavad eksperdid aias kasvavad võililled rahule jätta, kuna neis olevad toitained on varaste ärkajate jaoks hädavajalikud.