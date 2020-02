Keskkonnaamet: prügimajanduse suurim probleem on vähene sortimine

«Ma arvan, et kõige suurem probleem on, et päris paljud inimesed ei sordi üldse. On inimesed, kes seda teevad, aga uuringud näitavad, et päris paljud viskavad pakendid, biolagunevad jäätmed, kõik segaolmejäätmetesse. See on kõige suurem probleem,» rääkis keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg «Vikerhommikus».