Swedbankis saab eluasemelaenu nüüd ka internetipangas võtta

«Uus normaalsus on see, et laenunõustamine toimub telefoni teel ja laenuleping sõlmitakse internetipangas. Kliendid on sellise lahenduse väga hästi vastu võtnud. Kui lepingus on mitu osapoolt, võtame ühendust konverentskõne kaudu, et jagada asjakohaseid selgitusi kõigile lepingu osalistele. Laenulepinguga on võimalik tutvuda enne allkirjastamist ning pärast on leping internetipangast leitav,» selgitas Pärgma.