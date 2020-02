Botaanikaaia näitus tutvustab taimeriigi staare ja veidrikke

«Nagu inimeste maailmas, nii ka taimeriigis on omad staarid ja veidrikud, kes on pälvinud rohket tähelepanu,» rääkis näituse kuraator Urmas Laansoo.

«On taimi, kes on niivõrd jahmatava välimusega, et ajavad lausa hirmu peale, teised samas hoopis hingematvalt kaunid. Mõnedest taimedest on parem suure kaarega mööduda, kui te just ei soovi tunde kestvaid piinavaid aevastushooge saada. Kummalist ja huviväärset jätkub näitusel küllaga,» kutsub Laansoo kõiki näitusele.