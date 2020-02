Igatsed talveilma? Leia oma sisemine lumekuninganna jäisel jõel hulpivast ökohotellist

Arctic Bath nimeline hotell asub Põhja-Rootsis Lule jõel. Tänavu jaanuaris avatud unikaalne hotell koosneb linnupesakujulisest peahoonest ning kõrvamajadest. Hotellikompleksi loojateks on arhitektid Bertil Harström ja Johan Kauppi. Puutumatust Põhja-Rootsi loodusest ümbritsetud hotell on ehitatud loodussõbralikest materjalidest. Hotelli eesmärgiks on pakkuda külalistele keskkonnasõbralikku puhkust.