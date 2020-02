Surematud õhutaimed: kuidas nende vintskete taimede eest hoolt kanda

Enamik tillandsiatest on epifüüdid, ehk taimed, mis kasvavad teiste taimede peal. Taimeeksperdi Charlie Gallagheri sõnul on tegemist vähenõudlikke taimedega. Eksperdi sõnul on just õhutaimed ideaalseks toataimeks neile, kes taimede eest hoolitsemisega hakkama ei saa. Nagu nimi juba ütleb ei vaja õhutaimed kasvamiseks mulda. Õhutaimed eelistavad valgusküllast tuba, kuid mitte otsest päikesevalgust. Otsene valgus kõrvetab taime ära.