Puust ja punaseks: milliste ekspertide nõu küsida maja ostes?

Kõige tähtsam ekspert on loomulikult tulevane omanik ise, kes hindab maja sobivust enda soovidele. Hinnata tuleks asukohta, logistika lihtsust tulevikus, ruumide paigutust ja piisavust, kulukust ja mugavust maja hooldamisel, ehituskvaliteeti, tehnilist seisukorda, ligipääsu, lisaks tasub uurida piirkonna tulevikuarenguid. Tähtis on ka see, et tekiks õige tunne.

Nii mõnedki nimetatud kriteeriumitest oskab ostja tõesti ise üle vaadata ja vahel juhtub, et ostjal on ühes või teises valdkonnas eksperditeadmised, kuid alati on palju ka selliseid nüansse, mida oskab hinnata vaid oma ala spetsialist.

Esimene ekspert, kes oskab teie küsimustele vastata, on maja müügiga tegelev maakler. Kui tal ka kohe vastust võtta ei ole, uurib ta selle välja või suunab teid vajaliku spetsialisti juurde. Näiteks oskab maakler kindlasti uurida, kas majal on kasutusluba. Tuleb ette, et kehtivat kasutusluba veel ei ole, kuid kõik vajalikud dokumendid on omavalitsusse edastatud ning tehingu toimumise ajaks on dokumendid korras. Eriti tähelepanelik tuleks olla suuremate ümberehituste korral, näiteks on majale peale ehitatud teine korrus. Sellisel juhul on vajalik ehitusprojekt ja -luba ning kasutusluba.

Suur osa andmetest on leitav kinnistusraamatust ja ehitisregistrist. Kui seal olevad andmed erinevad sellest, milline maja tegelikkuses on, siis tuleb paluda praegusel omanikul asjad korrastada. Isegi kui need erinevused ei takista teil maja ostmist, võivad need tulevikus takistada maja müüki.

Alustada võiks asukohast, uurida välja lähiümbruse koolid, lasteaiad ja muud olulised eluks vajalikud asutused. Tähtis on välja selgitada info ka ligipääsuteede kohta: kas tegu on erateede või avalike teedega. Kui maja juurde viiv ainuke tee on eratee, mis tuleb üle naabri kinnistu, ja servituuti seatud ei ole, siis tuleks pidada naabriga läbirääkimisi ja seada servituut tee kasutamiseks kohe ostu-müügitehingus.

Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata tehnosüsteemide olemasolule või väljaehitamise võimalikkusele. Näiteks kui majas on ahjuküte ja uus omanik soovib paigaldada maakütte, siis on oluline teada, kas piirkonnas on selles osas piiranguid või kas maaüksusel on piisavalt pinda küttesüsteemi rajamiseks.

Kui majas ei ole veesüsteemi, tuleks uurida liitumisvõimaluste ja kulude kohta. Ka selle võib paluda teha maakleril, kes küsib hinnakalkulatsiooni veetrasse rajavalt ettevõttelt. Kui vesi on majas olemas, on alati mõistlik uurida vee kvaliteedi kohta nii omanikult kui ka mõnelt naabrilt, kahtluste korral tasub tellida laborist analüüs.

Teadma peab ka olemasoleva elektrivarustuse võimsust ja elektrisüsteemi vanust. Kui teile on oluline töötusvool ja seda majas ei ole, tuleks uurida elektriettevõttest, kas selles asukohas on võimalik saada rohkem ampreid. Projekteerimisõigust omav elektriettevõte oskab teid aidata ka hinna kalkuleerimisel.

Eriti oluline on tähelepanu pöörata küttesüsteemidele. Kui on tegemist ahjuküttega, siis on vaja küsida korstnapühkija viimase kontrolli akti. Et olla kindel küttekollete korrasolekus, on mõistlik kaasata pottsepp, kes ahjud, pliidid ja korstnad üle vaatab.

Ka teiste küttesüsteemide korral (gaasiküte) tuleb kindlasti küsida viimase hoolduse akti, uurida välja paigaldaja ning suhelda võimalusel ka selle ettevõttega või kaasata mõni teine sarnaseid küttesüsteeme paigaldav spetsialist.

Loomulikult on arukas leida ka üks tubli ehitusspetsialist, kes oskab hinnata maja ehituskvaliteeti ja üldist seisukorda. Siin tuleb aga silmas pidada, et iga ehitusspetsialist ei ole professionaal kõiges, näiteks katuse paigalduses.

Selleks, et tehingus üllatusi ei tuleks, on alati mõistlik küsida ka omandisuhete kohta: kas müüdaval varal on üks või mitu omanikku ja kas kõik osapooled on ikka müügiga nõus.

Kui tahate ostetava vara kvaliteedis veel kindlam olla, tellige eksperthinnang kutseliselt kinnisvarahindajalt, see annab varast väga hea ülevaate.