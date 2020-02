Videoblogi: fotograaf Ken ja filmitudeng Nele ehitavad metsavahi sõidukist ratastel elamist, et koduselt ringi reisida

«Oma igapäeva elus me ei pea tihti mõtlema, kuidas jõuab vesi meie kraanidesse. Bussi ehitades tuleb see süsteem läbi mõelda algusest lõpuni. Lisaks veepaakidele on vaja ka spetsiaalset 12 voldist pumpa. Pump vajab omakorda elektritoidet.

Klapp-laua hinged on algupäraselt mõeldud kasutamiseks jahtidel. Need erinevad kodus kasutatavatest hingedest selle poolest, et on roostevabad ja tugevamad. Klapplaud on kasulik lahendus, sest hoiab ruumi kokku ja tekitab lisapinna. Kui bussil on küljeuks lahti, siis saab ka õues toimetada ja sirge seljaga toitu ette valmistada. Eriti siis, kui on madala katusega sõiduk nagu meil,» seletas Ken.