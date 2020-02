Ära lase ennast ninapidi vedada: 10 asjaolu, mida korteri vastuvõtmisel kindlasti kontrollida tasub

«Ärge jätke kontrollivaid tegevusi vahele ja ärge usaldage kedagi teist peale iseenda. Kui olete ehitustegevuses võhik, tehke seda koos mõne asjatundjaga,» paneb Arco Vara maakleri Liia Koreline koduostjale südamele.

Korteri vastuvõtmisel soovitab ta kontrollida:

1. Arvestinäidud

Kõik näidud võiks salvestada või pildistada. Samuti on vaja fikseerida arvestite numbrid, et neid saaks võrrelda seadmete passis märgitud numbritega. Veearvestid peavad paiknema horisontaalasendis ning kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla nelja kraadi, et vältida veearvesti külmumist.

2. Uksed

Õigesti paigaldatud uks avaneb ja sulgub vabalt, samal ajal tihedalt kinnitudes. Kontrollige, kuidas töötab maja välisuks ning kas kõik lukud ja turvasüsteemid toimivad. Vaadake üle uste konstruktsioon, kattematerjalid ja kogu viimistlus – sulused, hinged, ukselehed, läved, varvaslauad ja lengid peavad olema terved ja vastupidavad. Pesemisruumis peab olema niiskuskindel uks ja lävepakk.

3. Põrandakatted

Viimistletud ja värvitud pinnad peavad olema tasased, seda saab kõige lihtsamalt kontrollida loodiga. Õhumullid seintes ega põrandas pole lubatud: koputage põrandakatte iga meetrit ja võrrelge helisid. Kui leiate tühimikke, siis märkige need kriidiga.

4. Seinad

Kontrollige kõrvalekaldeid ja muid ebakorrapärasusi, samuti seda, kas seinte paigutus vastab korteri plaanile. Mõõtke seinte pikkust, arvutage pindala ja võrrelge seda plaaniga: võib selguda, et lepingujärgse korteri pindala on erinev.

5. Laed

Vaadake, et poleks pragusid, tühimikke ja silmaga nähtavaid erinevusi vuukides. Lagede kõrgus peab vastama deklareeritud kõrgusele. Kui maja on tellistest või paneelidest, koosneb lagi plaatidest ja nende vahel on kõrguste erinevused vastuvõetamatud.

6. Aknad

Veenduge, et aknaklaasid ja kõik aknaelemendid oleksid terved. Klaasil ei tohi olla pragusid, kahekordse klaasiga aken peab tihedalt raamile sobima, käepidemed peavad töötama, kõik aknaelemendid peavad olema kindlalt fikseeritud. Kontrollige, kui hõlpsalt ja tihedalt aknaraamid sulguvad ja avanevad, kas kõik vahed on täidetud ja tihendid paigas. Liitekoht peab olema ruumi poolt aurutihe, väljastpoolt veetihe, tagama soojapidavuse, heliisolatsiooni ja tuleohutuse. Rõduklaasid tehakse karastatud klaasist, vajadusel lamineeritud klaasist. Aknalauad peavad olema vastupidavast materjalist ja tugevalt viimistletud. Niiskuskindlast puitlaastplaadist aknalauad peavad olema vähemalt 22 millimeetri paksused. Kui aknalaua all on kütteradiaator, tuleb aknalauda paigaldada siirderestid.

7. Elektrisüsteem

Veenduge, et teil oleks lülitite, pistikupesade ja uksekella ühendamiseks kõik vajalik olemas. Kui need seadmed on juba ühendatud, kontrollige nende toimimist. Selleks on kasulik elektriseade sisse ja välja lülitada või kasutada tester-kruvikeerajat. Kui arendajad pole pirne paigaldanud, kruvige ise pirnid kõigisse pesadesse.

8. Kanalisatsioon, ventilatsioon ja küte

Kõik kraanid peavad olema tihedalt suletud. Kontrollige tualettruumi ja vannituppa paigaldatud torude kinnituskohti, mis ühendavad vanni, kraanikausi ja tualettruumi äravoolutorusid. Kontrollige, kas kütteradiaatorid on kindlalt kinnitatud ning kõik poldid korralikult kinni. Ventilatsioonisüsteemi toimimist kontrollitakse paberilehe abil. Viige see ventilatsiooniavasse: kui õhuvool tõmbab paberi ava vastu, tähendab, et ventilatsioon töötab ja on korras.

9. Viimistlus

Kui ostate peene viimistlusega korteri, veenduge, et arendaja täitis töö kvantiteedi ja kvaliteedi osas antud lubadused, kasutas nõutud ehitusmaterjale. Kui korterisse on juba paigaldatud mööbel, hinnake selle taga olevate seinte kvaliteeti. Kontrollige värviga kaetud pindade kvaliteeti, veenduge, et põrandalaud on kinnitatud ja -plaatidel pole pragusid.

10. Tuleohutusnõuete täitmine

Kontrollige suitsuanduri, vajadusel gaasi- või vinguanduri olemasolu. Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur peab olema paigaldatud vähemalt ühte ruumi. Korter peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et tulekahju puhkemisel: