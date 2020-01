Üks lihtne nipp, mille abil saab ahjuplaat suurema vaevata puhtaks

Ahjuplaadi puhastamine on tohutult tüütu tegevus. Õnneks on ühel Austraalias elaval koduperenaisel varukast võtta üks nipp, mille abil saab ahjuplaat ilma suurema vaevata säravpuhtaks. Kõik mida selle nipi jaoks vaja läheb on nõudepesumasina tablett, kuum vesi, suur kauss ja alumiiniumfoolium, kirjutab rd.com.