GALERII ⟩ Puuonnis elav neljaliikmeline pere: loodusega kooskõlas on võimalik elada küll

Kaks aastat tagasi keskkonnasõbraliku puuonni ehitanud paar kasutas ehitusel vaid looduslikke materjale, eesotsas puidu, kivi ja õlekõrtega. Perepead seisid hea selle eest, et nende lahkumise järel neist suurt jalajälge maha ei jääks.

«Tahame näidata, et inimestel on võimalik elada looduses ja sellega koos,» ütles Jonathan väljaandele tribuneindia.com.

Prantsusmaal on inimestel nimelt keelatud puuonne metsadesse või põllumajandusmaadele ehitada. Jonathani ja Caroline'i eesmärgiks on see tava pea peale keerata ning Euroopa riikide seadusandluses korrektuure teha.