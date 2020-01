Galerii: Ukraina rikkaim oligarh napsas endale Prantsuse Riviera kalleima villa

Donetskist pärit Akhmetov on Ukraina rikkaim oligarh, kelle varanduse koguväärtust hinnatakse 6 miljardi euro suuruseks. Söekaevuri poeg on oma varanduse teeninud mäetööstuse ja terase tootmisettevõtte Metinvest Group kaudu, kirjutab ft.com.

19. sajandil ehitatud Villa Les Cèdres ei ole ainuke hirmkallis kinnisvaraobjekt, mis Akhmetovi ettevõttele System Capital Management kuulub. Ettevõttele kuulub ka 162 miljonit eurot maksev korter Londonis. System Capital Management ostis Villa Les Cèdres Itaalia joogitootjalt eelmise aasta lõpus. Ettevõtte sõnul on tegemist pikaajalise investeeringuga.

Villa des Cèdres on ehitatud 19. sajandil ning on kuulunud Belgia kuningale Leopold II'le. 14 magamistoaga villa kogupindala on 1670 ruumeetrit. Luksuslikku villat ümbritseb 14 hektarit maad, millel asub Campari grupi sõnul üks maailma parimaid botaanikaaedu.