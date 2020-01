Aeg teeb oma töö: pankranniku erosioon on jõudnud elumajadele ohtlikult lähedale

Torquay linna pankrannikut tabas esmaspäeval maalihe. Tegemist on ühega mitmest hiljuti aset leidnud maalihkest Devoni pankrannikul. Viimastel nädalatel on toimunud kaks suurt maalihet ka Torquay läheduses asuvas Brixhami linnas. Kohalike sõnul on hiljutine maalihe muutnud Torquay linna rannajoont igaveseks, vahendab metro.co.uk.