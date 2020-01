Endine kriminaal pööras elus uue lehekülje ja ehitab nüüd kodututele mikromaju

Kahe lapse isa tundis vajadust aidata neid, kes on elu hammasrataste vahele jäänud. Ettevõtlik mees on otsustanud rajada Leedsi linna sotsiaalkeskuse kõrvale vanadest konteineritest mikromajad. Jessopi sõnul on eesmärk pakkuda tänaval elavatele inimestele kuueks kuuks peavarju. Jessop loodab, et selle aja jooksul suudab abivajaja sotsiaalkeskuse toel normaalsesse ellu naasta.