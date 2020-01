Välimus võib olla petlik: pealtnäha tavaline maja on tegelikult hiigelsuur luksuslik villa

Ühekorruselise luksusliku maja pindala on 402,3 ruutmeetrit. Suurepärase siseplaneeringuga majas on pandud erilist rõhku privaatsusele ja looduslikule valgusele. Majas olevad toad paiknevad vastavalt päikese liikumisele. Hoone taga asuv 45 ruutmeetri suurune terrass on kaitstud võõraste pilkude eest elupuuhekiga. Kinnistu kogupindala on 4163 ruutmeetrit, mille juurde kuulub ka bassein.