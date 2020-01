Puust ja punaseks: kas kaerapiim on lehmapiimast tervislikum

Üha enam inimesi on otsustanud loomset päritolu toitainete tarbimist vähendada või neist sootuks loobuda. Kuigi kaerapiim kõlab tervisliku alternatiivina, tuleb meeles pidada, et tegemist ei ole piimaga. Kaerapiima toitainete sisaldus on kordades väiksem kui tavalises lehmapiimas, kirjutab bodyandsoul.com.au.

Lehmapiim on heaks toitainete allikaks neile, kellel ei ole piimatalumatust. Piim sisaldab palju valke, mida on inimorganismil lihtne omastada. Lisaks leidub piimas hulga kasulikke mineraalaineid, nagu näiteks magneesium, kaltsium, kaalium ja fosfor, mis on kõik hädavajalikud inimorganismi normaalseks tööks.

Kuid kaerapiimas ei leidu enamus lehmapiimas leiduvatest toitainetest. Valgusisaldus on kaerapiimas keskmiselt 4,5 grammi saja grammi piima kohta, samal ajal kui lehmapiimas on see 8-10 grammi. Kaerapiimas leiab kasulikke mineraalaineid ainult siis, kui need on sinna tehislikult juurde lisatud. Lisaks on kaerapiimal väga kõrge süsivesikute sisaldus. Ühes klaasis kaerapiimas on keskmiselt 30 grammi süsivesikuid.