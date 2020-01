Üks lihtne nõks, mis aitab vannituba korras hoida

Enamik inimesi paneb WC-poti harja peale kasutamist otsekohe oma kohale tagasi. Kuid tegelikult tuleb lasta harjal enne hoidjasse tagasi panemist ära kuivada. Vastasel juhul satub räpane vesi harja hoidjasse, mida on väga tüütu ja vastik puhastada. Harja hoidjas olev liigniiskus on suurepärane keskkond hallituse tekkimiseks.

Selleks, et lasta harjal suurema vaevata kuivada, tuleb hari vartpidi jätta tualetipoti kaane ja istme vahele nii, et harja ots oleks tualetipoti kausi kohal. Sedasi tilgub vesi harjalt ilma segadust tekitamata kaussi. Mõne minuti möödudes on hari piisavalt kuiv, et see tagasi oma kohale panna.