Ametnikud on leidnud omapärase viisi, kuidas võidelda laste ülekaalulisuse vastu

Üle poole Hamiltoni linna elanikest on ülekaalulised. Ametnikke paneb muretsema tõsiasi, et lausa 35 protsendil lastest on probleeme üleliigsete kilodega, kirjutab dailymail.co.uk.

Nüüd on linna ametnikud astunud esimese sammu, et võidelda laste ülekaalulisusega. Nimelt on ametnikud Hamilton North Primary koolist 800 meetri kaugusele üles seadnud kogunemispunkti, kust lapsed peavad igal hommikul omal jalal kooli kõndima. Tegemist oli ühest neljasajast ettepanekust, mis linnaelanikud võimudele esitasid, et võidelda ülekaalulisuse vastu.

Programm on saanud kohalike seas palju positiivset tagasisidet. Programmist osa võtva perekonna Manson vanemate sõnul pole nende lapsed kunagi varem kooli kõndinud. Kuid väidavad, et tänu sellele tegelevad nende lapsed Willow Ja Harley nüüd aktiivselt spordiga.