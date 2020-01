Pettunud koduomanik: palun tulge minu jutule, enne kui siiakanti kodu ostate

Kagu-Inglismaal uue kodu soetanud 39-aastane Bruno Correa on kinnisvaraarendajas sügavalt pettunud. Austusest teiste koduotsijate vastu on ta otsustanud oma meelepaha ning pettumuse avalikuks teha.

520 740 euro eest uusarendusse kodu soetanud Correa sõnul on tema pere elu sissekolimispäevast saati õudusunenägu olnud. Lekked, kahjustatud seinad ning vaipkatted on tema sõnul väike osa puudustest, millega nad on pidanud silmitsi seisma, vahendab dailymail.co.uk.