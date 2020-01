Graafik: vaata, millises kujuteldavas kodus inimesed päriselt elada tahaksid

Tuleb välja, et ka täiskasvanud unistavad elust mõnes kujuteldavas majas. Faraway Furniture eksperdid on läbi viinud uuringu, et välja selgitada, millises filmidest või ilukirjandusest tuntud majas nad elada sooviksid. Uuringu käigus küsitleti 2886 täiskasvanut üle Euroopa. Vastusena võis välja tuua rohkem kui ühe eelistuse.