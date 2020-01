Teadlased hoiatavad: energiatõhusad majad võivad tervisele ohtu kujutada

Royal College of Physiciansi teadlaste poolt Ühendkuningriikides läbiviidud uuringust selgub, et kehva õhukvaliteedi ja suurenenud hingamisteede haiguste esinemise arv on omavahel seotud. Halva kvaliteediga õhk on eriti ohtlik lastele, kuna noorte ajud ja kopsud on veel arengujärgus.