Saunaõhtuks valmis? Siin on paar kasulikku nõuannet, et viht kauem vastu peaks

«Võtke sobiva suurusega kauss. Laske sinna vett ja torgake viht sisse. Kuivatatud viht on kuumas vees oma 30 minutit või veidi rohkem, siis on ta piisavalt pehme, et kasutada. Aeg-ajalt võiks vihal külge keerata ja nõrutada, et kõik lehed ilusti vett saaksid,» soovitas ta. Lahtised lehed tuleb tema sõnul ära noppida, et need kerisele ei satuks.