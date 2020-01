Tartu ja Pärnu uusarendused on ühe pulga peal

«Tõe huvides tuleb nentida, et Tartu uusarendused on küll mahukamad, kuid linnade elanikkonna suurust arvestades võib Pärnus toimuvat siiski väikeseks imeks pidada. On selgelt näha, et suvituslinna atraktiivsus püsib tõusuteel,» ütles Kinnisvaraportaali City24 juhataja Karin Noppel-Kokerov.