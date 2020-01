Tolmuimeja meelespea: viis laiskusviga, mis teevad sulle karuteene

Juhul kui tundub, et tolmuimeja ei taha enam üldse tolmu üles korjata, võib põhjus peituda tähelepanuta jäänud hooldustöödes, kirjutab rd.com.

Kõige enam kasutatav tolmuimeja otsik on varustatud harjastega, mis aitavad paremini maast mustust üles korjata. Ajapikku koguneb harjaste vahele mustus, mis tuleb sealt ära puhastada. Räpasest otsikust ei ole suurt kasu, kuna harjaste töö on raskendatud.

Iga tolmuimeja juhendis on kirjas, kus tolmuimeja filter asub ja kui tihti seda puhastama peab. Mõned filtrid on taaskasutatavad, samal ajal kui teised on ühekordsed. Loe toote kasutusjuhend läbi ning käitu sellele vastavalt.