Tallinn jätkab korterühistute-teemaliste seminaridega

Seminaride eesmärk on tutvustada korteriühistu liikmetele olulisi teemasid, mis on valitud vastavalt tagasisidest saadud ettepanekutele ning aktuaalsusele. Tasuta seminaridel saab osaleda iga korteriühistu liige ehk iga Tallinna linna elanik, kes elab korterelamus.

«Teemadega oleme väga paindlikud,» rõhutas abilinnapea Eha Võrk. «Kui juhtub, et mõni teema on kujunenud väga aktuaalseks, siis saame vastavalt ka sel teemal seminari korraldada. Ühtlasi oleme tänavu seadnud eesmärgiks, et seminarid on kaheosalised. Üks osa teooria – näiteks seadustiku tutvustamine, teine pool on aga avatud küsimused eksperdile.»