Pilt selgeks: kuidas valida magamistuppa õige voodi

Esimene ja ilmselt kõige tähtsam asi voodi valimise juures on voodi laius. Cheek soovitab voodi laiuse valimisel lähtuda toa kõige laiemast seinast. Disaineri loogika on lihtne – mida laiem sein, seda laiem voodi. «Ära karda ohverdada liikumisruumi, kuna voodi on sellest tähtsam,» sõnab Cheek. Kuid disainer rõhutab, et voodi ümber peab jääma vähemalt ühe meetri laiune liikumisruum.